Руководитель тургруппы услышал решение суда после смертельного похода

На Камчатке вынесен приговор по уголовному делу о гибели двух туристов, попавших под снежную лавину в районе Красноармейского перевала, сообщает региональная прокуратура. Индивидуальный предприниматель и руководитель тургруппы признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд установил, что осужденные занимались подготовкой инструкторов-проводников, взимая за обучение около 65 тыс. рублей. В марте 2025 года они отправили группу на перевал для прохождения похода первой категории сложности. На маршруте сошла лавина, жертвами которой стали 19-летний юноша и 44-летняя женщина. Следствие и суд пришли к выводу, что трагедия произошла не из-за рокового стечения обстоятельств, а вследствие ненадлежащей оценки опасности маршрута.

Руководитель группы приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Организатор маршрута получил три года условно. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Хакасии туристку накрыло снежной лавиной, но ее спасли подоспевшие друзья. Инцидент произошел в селе Приисковом, где расположен известный горнолыжный курорт. Девушка оказалась под толщей снега вниз головой. Знакомые принялись откапывать ее руками и небольшими лопатками. Спасательная операция завершилась успешно. По словам пострадавшей, она не получила физических травм.