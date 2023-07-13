Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве Ржицкого Подозреваемый в убийстве Ржицкого арестован на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд избрал подозреваемому в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергею Денисенко меру пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС. В СИЗО он пробудет до 10 сентября.

Суд постановил: ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Денисенко, гражданина Украины, временно зарегистрированного в Белгороде, меру пресечения в виде ареста сроком до 10 сентября 2023 года, — цитирует агентство слова судьи.

Ржицкий был застрелен утром 10 июля около спорткомплекса «Олимп». Убийца выпустил в него несколько пуль, мужчина скончался от полученных ранений на месте нападения. По данным Telegram-канала SHOT, ранее Ржицкий командовал подводной лодкой «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

Денисенко задержали на следующий день. При обыске у него нашли пистолет с глушителем, который, по версии следствия, может быть орудием убийства. Денисенко в совершении преступления сознался. Сообщалось, что он возглавлял клуб каратэ «Скиф», собиравший средства для ВСУ.