Суд лишил прав жителя Казани, который пьяным управлял самокатом

https://static.news.ru/photo/e3ac6966-2367-11eb-b482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Казани Дмитрий Хотухов был лишён водительских прав за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял мировой суд Московского района столицы Татарстана.

Инцидент с участием 54-летнего Хотухова произошёл в августе 2020 года. Мужчина был замечен правоохранителями, когда ехал на самокате по проезжей части. Как выяснилось, он находился в состоянии опьянения. Кроме того, у казанца не было с собой документов, подтверждающих, что ему можно управлять транспортным средством. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование. В его отношении составили административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»

Мощность самоката Хотухова — 600 ватт. В соответствии с правилами дорожного движения РФ, он подпадает под определение мопеда.

Мировым судьёй было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством, — передаёт РИА Новости сообщение представителей инстанции.

Как ранее писал NEWS.ru, Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под домашний арест Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.

Ранее Резунову-младшему предъявили обвинение пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места происшествия).