Сына бывшего замглавы Брянщины отправили под домашний арест по делу о ДТП

https://static.news.ru/photo/70595ff4-0027-11eb-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под домашний арест Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.

Об этом ТАСС сообщили в суде. Ранее Резунову-младшему предъявили обвинение пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места происшествия).

Об аварии с участием 33-летнего Максима Резунова писал NEWS.ru. 18 сентября Volkswagen Touareg сына вице-губернатора врезался в две другие машины. Очевидцы сообщили, что Резунов был нетрезв, сам он медосвидетельствование проходить отказался. В результате ДТП пострадали четыре человека. Один из них — 35-летний водитель автомобиля Toyota Дмитрий — позже скончался от полученных травм.

19 сентября Резунову-младшему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако смерть участника ДТП стала основанием для пересмотра обвинения.

Александр Резунов из-за ДТП с участием сына ушёл в отставку с поста вице-губернатора.