Сына бывшего замглавы Брянщины отправили под домашний арест по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователей и отправил под домашний арест Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова.
Об этом ТАСС
Об аварии с участием 33-летнего Максима Резунова писал NEWS.ru. 18 сентября Volkswagen Touareg сына вице-губернатора врезался в две другие машины. Очевидцы сообщили, что Резунов был нетрезв, сам он медосвидетельствование проходить отказался. В результате ДТП пострадали четыре человека. Один из них — 35-летний водитель автомобиля Toyota Дмитрий — позже скончался от полученных травм.
19 сентября Резунову-младшему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако смерть участника ДТП стала основанием для пересмотра обвинения.
Александр Резунов из-за ДТП с участием сына ушёл в отставку с поста вице-губернатора.
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