Замглавы Брянской области подал в отставку после ДТП с участием его сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал заявление об отставке после аварии, которую устроил его сын Максим.
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Об аварии с участием 33-летнего Максима Резунова писал NEWS.ru. 18 сентября Volkswagen Touareg сына вице-губернатора врезался в две другие машины. Очевидцы сообщили, что Резунов был нетрезв, сам он медосвидетельствование проходить отказался. В результате ДТП пострадали четыре человека. Один из них — 35-летний водитель автомобиля Toyota Дмитрий — позже скончался от полученных травм.
19 сентября Резунову-младшему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако смерть участника ДТП стала основанием для пересмотра наказания. Полиция проводит расследование и решает вопрос об уголовном преследовании сына чиновника.
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