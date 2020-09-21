Замглавы Брянской области подал в отставку после ДТП с участием его сына

https://static.news.ru/photo/fec487f2-fc1f-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Резунов Фото: bryanskobl.ru

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал заявление об отставке после аварии, которую устроил его сын Максим.

Как сообщает ГТРК Брянск, замглавы региона заявил, что не намерен давать повода обвинить его в намерениях повлиять на ход расследования резонансного ДТП. Кроме того, политик отметил, что не может подводить главу области Александра Богомаза.

Об аварии с участием 33-летнего Максима Резунова писал NEWS.ru. 18 сентября Volkswagen Touareg сына вице-губернатора врезался в две другие машины. Очевидцы сообщили, что Резунов был нетрезв, сам он медосвидетельствование проходить отказался. В результате ДТП пострадали четыре человека. Один из них — 35-летний водитель автомобиля Toyota Дмитрий — позже скончался от полученных травм.

19 сентября Резунову-младшему назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако смерть участника ДТП стала основанием для пересмотра наказания. Полиция проводит расследование и решает вопрос об уголовном преследовании сына чиновника.