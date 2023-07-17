Суд арестовал мужчину, расстрелявшего трех человек Суд арестовал таксиста, открывшего стрельбу в Ленинградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Открывшего стрельбу в Кудрово в Ленинградской области таксиста заключили под стражу на два месяца, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что в результате инцидента пострадали три человека.

Ранее стало известно, что мужчину задержали после погони. Почти сутки решался вопрос об избрании меры пресечения.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 17 часов 15 июля на углу Европейского проспекта и Английской улицы. Компания приехала на автомобилях, вскоре раздались несколько выстрелов. По имеющимся данным, это произошло в разгар драки, когда один из участников достал пистолет и начал стрелять в оппонентов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля на западе Москвы два человека получили ранения в ходе драки со стрельбой. Инцидент произошел на Беловежской улице, когда нескольких посетителей отказались пускать в заведение. Одному из участников конфликта пуля попала в грудную клетку.

В мае на востоке Москвы около 30 мужчин разгромили кафе, после чего избили, порезали и ограбили сотрудников заведения. Драка произошла из-за того, что компанию попросили заплатить штраф за имущество, испорченное во время конфликта с другими посетителями.