Недопонимание на фейсконтроле привело к перестрелке у кафе в Москве Два человека ранены в драке со стрельбой у кафе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 9 июля на западе Москвы два человека получили ранения в ходе драки со стрельбой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел на Беловежской улице, когда нескольких посетителей отказались пускать в заведение. Одному из участников конфликта пуля попала в грудную клетку.

Компания из четырех человек возмутилась, что их не пустили в кафе. Кто-то из людей открыл стрельбу из травматического оружия. Пуля попала в грудь 41-летнему мужчине, его госпитализировали. Второй мужчина также пострадал, но отказался ехать в больницу, — сообщил источник.

Чуть позже четверо человек были задержаны и доставлены в отделении полиции. Среди них одна девушка и трое мужчин.

В мае на востоке Москвы около 30 мужчин разгромили кафе, после чего избили, порезали и ограбили сотрудников заведения. Драка произошла из-за того, что компанию попросили заплатить штраф за имущество, испорченное во время конфликта с другими посетителями. На опубликованных в Сети кадрах видно, что от рук злоумышленников пострадали перегородки, ноутбук, колонки, барные стулья, столы и диваны.