Суд арестовал координатора штаба Навального в Белгороде на девять суток

https://static.news.ru/photo/73f7ccc4-5e49-11eb-b919-fa163e074e61_660.jpg Максим Климов (слева) Фото: teamnavalny_blg/vk.com

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал координатора штаба Навального в городе Максима Климова на девять суток. Об этом сообщается на странице штаба в соцсети со ссылкой на адвоката оппозиционера.

Максима Климова арестовали на 9 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Ему вменяется нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Согласно постановлению суда, срок отбывания административного ареста исчисляется с 23 января 15:25 мск.

Сообщается, что митинг в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального прошёл в Белгороде 23 января без эксцессов, мирно, полиция митингующим не препятствовала. Однако после окончания мероприятий Климов и несколько его соратников были задержаны, сообщает «Интерфакс».

22 января появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Как сообщал NEWS.ru, число задержанных участников несанкционированных акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошедших во многих российских городах, превысило 3,3 тысячи человек.