«Стёрлись»: власти Москвы попросили не трогать статуи в метро на удачу

Департамент транспорта Москвы попросил загадывать желание на станции метро Площадь Революции, не прикасаясь к статуям. Композиции за годы существования традиции стёрлись и потеряли первоначальный облик.
Дело в том, что за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь — многие из них стёрлись и потеряли свой первоначальный облик, — объяснили в ведомстве.
Обычно москвичи трогают нос собаки пограничника (для удачи в учёбе) и флажок матроса-сигнальщика (для удачного дня),
Скульптуры работы Матвея Манизера появились на станции в 1938 году. Во время войны их эвакуировали, а после завершения боевых действий снова вернули на место.
Давайте сохраним их волшебство для будущих поколений. Желания можно загадывать, не прикасаясь к скульптурам. Обещаем, статуи будут вам благодарны и всё точно сбудется, — заключили в департаменте.
Ранее, как писал NEWS.ru, Московский метрополитен выпустил специальные билеты «Единый», посвящённые донорам плазмы крови с антителами к SARS-CoV-2. Серию билетов назвали «Доноры надежды».