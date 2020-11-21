«Стёрлись»: власти Москвы попросили не трогать статуи в метро на удачу

https://static.news.ru/photo/6a33627e-2cdb-11eb-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы попросил загадывать желание на станции метро Площадь Революции, не прикасаясь к статуям. Композиции за годы существования традиции стёрлись и потеряли первоначальный облик.

Дело в том, что за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь — многие из них стёрлись и потеряли свой первоначальный облик, — объяснили в ведомстве.

Обычно москвичи трогают нос собаки пограничника (для удачи в учёбе) и флажок матроса-сигнальщика (для удачного дня), говорится в Telegram дептранса.

Скульптуры работы Матвея Манизера появились на станции в 1938 году. Во время войны их эвакуировали, а после завершения боевых действий снова вернули на место.

Давайте сохраним их волшебство для будущих поколений. Желания можно загадывать, не прикасаясь к скульптурам. Обещаем, статуи будут вам благодарны и всё точно сбудется, — заключили в департаменте.

Ранее, как писал NEWS.ru, Московский метрополитен выпустил специальные билеты «Единый», посвящённые донорам плазмы крови с антителами к SARS-CoV-2. Серию билетов назвали «Доноры надежды».