Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Иннополисе к 2022 году человеческий труд в строительстве планируют заменить на роботов, пишет inkazan.ru. По словам разработчиков, машина сможет заменить бригаду строителей и построить двухэтажный дом за неделю, используя при этом 3D-принтер.

Башкирия

В Башкирии планируют ограничить утреннюю продажу алкоголя, чтобы «обезопасить население от пагубного влияния». Как пишет mkset.ru, пока законопроект находится в фазе обсуждения, в законную силу ограничения вступят только с начала июля.

Нижегородская область

В Минкультуры РФ по ПФО передумали уничтожать списанные портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева, пишет newsnn.ru. Ранее ведомство разместило тендер на 43 тысячи рублей на утилизацию списанных предметов, среди которых и оказались изображения президента и экс-премьера.

Удмуртия

Прокуратура Ижевска признала бывшего вице-спикера гордумы столицы Удмуртии Василия Шаталова виновным в мошенничестве на 22 миллиона рублей, пишет udm-info.ru. Дело в отношении Шаталова прекращено в связи с его смертью в январе 2020 года, однако его жена получила четыре года колонии за соучастие.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области УФСИН проверяет сообщение об избиении заключённого в исправительной колонии Новочеркасска, пишет rostovgazeta.ru. Мужчина пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию региона на своих сокамерников. Однако представителей комиссии в колонии попытались обмануть, когда те обратились с просьбой проверить информацию.

Приморье

Под Владивостоком начали работу зоопарки на открытом воздухе. Однако уже спустя один день после открытия гости поразили владельцев своей дикостью, пишет vostokmedia.com. В срочном порядке зоопарк опубликовал перечень запретов. Посетителям запретили пугать зверей, перелезать через ограду и собирать игла дикобраза, хватать страусов за шеи и кидаться камнями в спящих зверей.

Омская область

Житель Омска ограбил магазин и устроил в нём застолье. Как пишет gorod55.ru, пьяный омич ночью ворвался в магазин, похитил более 14 тыс рублей из касс, а затем взял коньяк в вино-водочном отделе и начал выпивать. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Оренбургская область

В Оренбургской области чиновники потребовали с женщины деньги за оформление детских пособий. Как пишет 56orb.ru, многодетную мать заставляли платить взнос на строительство новой хоккейной коробки за каждого своего ребенка. После заявления в прокуратуру ей подписали документы на пособие, но попросили написать заявление о том, что трое ее детей не будут пользоваться новой хоккейной ареной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Карелия

В Карелии сотрудник ГИБДД попытался убедить медведя уйти с дороги. Как сообщает karelinform.ru, инспектор снял на видео свою встречу с хищником. На кадрах заметно, что зверь не боится людей и никак не реагирует на голос из громкоговорителя. Специалисты отмечают, что жители региона нередко прикармливают медведей, чтобы сделать фото. После этого хищник уже не вернется в лес и будет представлять опасность для прохожих и автомобилистов.

Тюменская область

Жителю Тюмени, которого приставы выселили из дома, собрали деньги на новый телефон. Как сообщает nashgorod.ru, мужчина лишился не только жилья, но документов и многих личных вещей. В настоящее время он находится в тюменском центре Милосердие, откуда переехал из подъезда, где жил последнее время.

Хабаровский край

В Хабаровском крае устраивают давки в дачных автобусах. Как сообщает transsibinfo.com, транспорт ходит только по пятницам, выходным и праздникам. Ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не идет. Садоводы вынуждены добираться до своих участков на такси, чтобы ухаживать за огородом. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края заявили, что запустить автобусы в ежедневном режиме планируется лишь после снятия ограничительных мер.

Ставропольский край

Пенсионер на Ставрополье выходил раненого краснокнижного журавля, пишет newstracker.ru. Восемь лет назад птица летела в теплые края, но по пути повредила крыло и приземлилась во дворе мужчины. Журавлю понравилось ставропольское гостеприимство, поэтому он решил никуда не улетать и остаться на постоянное место жительства. Отмечается, что журавль-красавка — самый маленький вид журавля на планете. При этом, красавки — третий по численности вид журавлей, занесенный в Красную книгу.

moscowzoo.ru

Челябинская область

Дима Билан может спеть о национальных парках Челябинской области. Как сообщает kursdela.biz, в Министерстве природы России подписали соглашение с «Русской Медиагруппой» об информационном партнерстве. На подписании соглашения присутствовал и экологический посол «Русского Радио» Дима Билан. По словам певца, он много путешествует по стране и сделает все возможное, чтобы как можно больше людей присоединилось к экологическим инициативам.

ХМАО

Власти Нефтеюганска игнорируют жалобы жителей на качество водопроводной воды, сообщает muksun.fm. По словам горожан, каждый год они вынуждены судиться и слышать от администрации обещания, которые не исполняются. Проблема с качеством воды, по словам нефтеюганцев, есть почти в каждом микрорайоне города. Местные жители рассказывают, что ни один фильтр не справляется с очисткой воды.

Волгоградская область

В Волгоградском водохранилище обнаружено нефтяное пятно, сообщает novostivolgograda.ru. Разлив нефти обнаружен на реке Волге возле города Саратова. Прокуратура пока выясняет принадлежность территории, где произошел разлив нефти, чтобы принять меры реагирования.

Свердловская область

В Екатеринбург доставили редкую птицу змееяд, которой нет ни в одном российском зоопарке. Как пишет tagilcity.ru, взрослую особь нашли в окрестностях Уфы. У птицы оказалось сломано крыло, и на днях ей планируется провести операцию. Змееяд является одной из самых пугливых и недоверчивых птиц к человеку. Она питается только змеями.

Ленинградская область

В Петербурге на онлайн-аукцион выставят автографы Достоевского и Путина.

Как сообщает newia.ru, торги состоятся в середине июня. Всего же на онлайн-торгах выставят свыше 3 сотен лотов. Самым дорогим стал автограф Федора Достоевского на его издании 1875 года «Записки из мертвого дома». Предварительная оценка лота — более 5,5 миллиона рублей.

Хакасия

Правительству Хакасии пришлось выделить порядка 10 млн рублей на капремонт из республиканского бюджета. Средства пойдут на покрытие дефицита на спецсчетах.

Как сообщает newkhakasiya.online, суммы взносов за капремонт в городах и селах разнятся. Сейчас горожане, проживающие в доме без лифта, оплачивают 6,08 руб. за квадратный метр. Сельчане за тот же квадрат платят 3,80 руб. А вот стоимость работ при капремонте в городе и в селе одинаковая и зависит только от их объемов.

Сибирь

Следователи проверят инцидент с падением автобусной остановки на новосибирца во время урагана. Как сообщает atas.info, ЧП произошло в микрорайоне «Весенний» 7 июня. Внезапно поднявшийся ветер снес металлическую конструкцию, которая при падении задела пешехода. Выяснилось, что данный объект не в первый раз не может устоять перед ветром. 26 мая его восстанавливали после урагана.