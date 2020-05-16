Столичные власти призвали не обманывать приложение по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/32299e80-9757-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко призвал людей, которые должны соблюдать режим самоизоляции, не обманывать приложение для мониторинга их местоположения.

Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих — соседях, знакомых, других жителях, — заявил Лысенко журналистам РИА Новости.

Ранее руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что в столице зафиксировано более 50 тысяч нарушений карантинных мер с начала введения ограничений.

NEWS.ru писал, что в России коэффициент распространения коронавирусной инфекции вновь достиг минимальной отметки и составил 0,9. В Москве — 0,78. Показатель держится ниже единицы шестой день подряд.

В Москве зафиксировано 138 969 заболевших коронавирусом (+3505 за последние сутки), 26 032 выздоровели (+1470 за последние сутки), 1432 умерли (+74 за последние сутки).