Стелу с именами погибших бойцов СВО установят в Рязани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сквере Маргелова в Рязани установят стелу с именами погибших в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Завершить комплексное благоустройство территории планируется в ноябре 2023 года, пишет «МК в Рязани».

Как уточняет издание, в данный момент проводятся работы по благоустройству общественного пространства. Стела призвана увековечить память погибших участников спецоперации. Стоимость проекта составила 25 млн рублей.

Также в сквере появятся система видеонаблюдения, системы наружного освещения и новые скамейки с урнами. Кроме того, контракт предусматривает создание на территории 32 цветников.

К 80-летию освобождения Донбасса на кургане Саур-Могила ранее после реставрации открыли мемориал в честь бойцов Красной Армии. Там также появился монумент в память о командире российского взвода с позывным «Медведь» Олеге Гришине, который в 2014 году штурмовал и удерживал высоту.

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