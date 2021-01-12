Ставропольский край отстаёт от других регионов по вакцинации от COVID-19

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Иннополисе местные жители засняли на видео транспортный коллапс, пишет inkazan.ru . Там в сугробе застрял робот-доставщик еды, а второй ровер в поисках чистой дороги выехал на проезжую часть и мешал автомобилистам.

Башкирия

В Башкирии запустили флешмоб «Я/Мы Алёна Савельева» в защиту художницы. Как пишет Mkset , девушка рисует частично обнажённых людей с национальной атрибутикой. Мнения пользователей разделились: кто-то посчитал подобное творчество издевательством над башкирской культурой, а кто-то поддержал современный подход в искусстве.

Нижегородская область

На поезде «Нижний Новгород — Москва» случайно уехал четырёхлетний ребёнок. Мальчика должны были передать матери, но она отлучилась и пропустила состав, пишет NewsNN . В итоге отец ребёнка посадил того в вагон одного. Проводники только во Владимире заметили неучтённого пассажира и отправили его в местное отделение полиции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

Прокуратура Первомайского района Ижевска проведёт проверку по факту демонстрации нацистской символики в государственном цирке Удмуртии. Как пишет udm-info.ru , прокуроры изучат, была ли она размещена на попонах животных во время представления 8 января. Артисты выступали в военной форме.

Ростовская область

В Таганроге набирает популярность блог «градообразующей всесезонной лужи на улице Петровской», пишет rostovgazeta.ru . За два дня на него подписались уже 600 человек. Рядом с лужей повесили гамак для наблюдения за разбитой дорогой.

Приморье

В Приморье очевидцы поделились видео с тигром на трассе, пишет vostokmedia.com . Зверь не спеша перешёл дорогу перед автомобилем и скрылся в лесу.

Омская область

Житель Омска потребовал суда над бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым за поражение в холодной войне. Как пишет gorod55.ru , мужчина написал заявление на имя главы СУ СК РФ по Омской области. В нём он попросил провести расследование, а также восстановить государственный суверенитет и территориальную целостность России.

Yuri Abramotchkin/Russian Look

Оренбургская область

В Оренбургской области сократят финансирование медицины из-за уменьшения численности населения. Как пишет 56orb.ru , по сравнению с прошлым годом объём выделяемых средств снизится примерно на 2,4%. В 2021-м численность населения в регионе сократится на 30 тысяч человек.

Карелия

На горке с трамплином в Карелии три человека получили серьёзные травмы, врезавшись в столб. Как сообщает karelinform.ru , двое детей в возрасте четырёх и шести лет были доставлены в больницу с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой. Третьим пострадавшим оказался взрослый.

Тюменская область

Жители области разместили в одном из пабликов видео и пожаловались на то, что администрация Ярково якобы отправляет по деревням автобусы с выключенной системой отопления. Как сообщает nashgorod.ru , детям приходится добираться до школ полтора часа. За это время в салоне не успевает растаять снег с обуви. Школьники вынуждены прижиматься друг к другу, чтобы согреться.

Хабаровский край

В Хабаровском крае добровольцы ликвидировали свыше 700 несанкционированных свалок. Как сообщает transsibinfo.com , весь прошлый год жители региона принимали активное участие в экологических акциях. Свыше 900 тысяч человек убирали мусор и высаживали 48 тысяч саженцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставропольский край

Ставропольский край отстаёт от других регионов по числу граждан, вакцинированных от COVID-19. Как пишет newstracker.ru , на данный момент в регионе привито 3,7 тысячи человек, а средний показатель по стране — один процент от общего числа жителей и выше. Получить прививку могут не все: людям необходимо отстоять очередь к терапевту и доказать, что у них нет противопоказаний.

Челябинская область

В Челябинске полиция возбудила дело из-за игры ребёнка на скрипке. Как пишет «Курс дела» , жители многоэтажного дома пожаловались в полицию на шум по вечерам. По словам матери школьника, он не играет после 22:00, поэтому закон о тишине они не нарушали. Материалы дела уже переданы в суд.

ХМАО

Медики Нижневартовска сообщили о готовности прививать возрастных граждан после внесения изменений в инструкцию вакцины «Спутник V». Основной объём препарата должен поступить в город в феврале. Как пишет muksun.fm , после внесения изменений в инструкцию вакцины прививку начали ставить гражданам старше 60 лет.

Волгоградская область

В Волгограде инспекторы госжилинспекции выявили грубое нарушение лицензионных требований в деятельности ООО «УК «Уютный город» . Как пишет novostivolgograda.ru , проверка была проведена после обращения жильца пятиэтажного дома по улице Шауляйская в Советском районе. По словам собственника жилого помещения, в октябре прошлого года была подана заявка в диспетчерскую службу, но там на неё не отреагировали должным образом. Теперь УК заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле встали десятки трамваев из-за сбоя в работе трансформатора на улице Челюскинцев, который обеспечивает трамвайные линии электроэнергией. Как пишет издание tagilcity.ru , рабочие планируют запустить движение от других подстанций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинградская область

Фрунзенский райсуд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей врача, собиравшую с подчинённых ковидные выплаты. Как пишет newia.ru , заведующая женской консультацией дала указание собрать с трёх сотрудниц часть стимулирующих денежных сумм, которые начисляются за работу с пациентами с подтверждённым коронавирусом. В результате злоумышленнице передали 45 тысяч рублей. Медик распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Хакасия

Масочно-перчаточный режим обострил в Абакане проблему утилизации использованных средств индивидуальной защиты. В городе всё чаще возникают засоры канализационных стоков из-за того, что в слив унитаза выбрасываются медицинские маски и перчатки. Как сообщает newkhakasiya.online , возникновение таких «пробок» особенно опасно на станциях с автоматизированной системой управления, где отсутствует персонал. Создана специальная бригада, которая ежедневно отслеживает состояние и работу оборудования.

Сибирь

В Новосибирской области уволили четырёх чиновников и силовиков в связи с утратой доверия. Как пишет atas.info , в реестр попали начальник отделения контрольно-профилактической работы ГУ МВД по НСО Владислав Вилков, который нарушил закон о предоставлении сведений о доходах. Участковый Здвинска Николай Хлюстов был уволен со службы, так как скрыл данные о благосостоянии своей семьи. Утратила доверие за нарушения при предоставлении сведений о доходах и расходах администратор Тогучинского райсуда Татьяна Клеттер.