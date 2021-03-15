Ставропольский губернатор отчаянно себя спасает

Итак, ставропольский глава Владимир Владимиров сделал отчаянный шаг, который сохраняет у него некоторую надежду на благоприятный исход разворачивающейся в крае неприятной истории. Вслед за арестом своего заместителя, вице-премьера местного правительства Александра Золотарёва губернатор, возглавляющий заодно и региональную организацию «Единой России», в пожарном порядке распустил своё правительство, дополнительно развязав руки правоохранительным органам, которые, видимо, готовы приступить к серьёзной зачистке местной чиновничьей среды.

Собственно, уже не один год Ставропольский край имеет стойкую репутацию коррупционного заповедника, в котором арест высокопоставленного деятеля администрации давно не считается чем-то экстраординарным. Последним по времени нашумевшим задержанием стала изоляция от общества бывшего уже министра строительства Алексея Когарлыцкого, против которого уже возбуждён целый букет уголовных дел — от злоупотребления до прямого вымогательства крупной взятки. Причём после его ареста косяком пошли заявители, красочно расписавшие аппетиты министра, который и года не просидел в своём кабинете. Главный краевой зодчий мог потребовать за контракт откат аж в сорок процентов сметной стоимости объекта, а мог получить и новенький Porsche Cayenne за восемь миллионов. У него был широкий круг личных интересов.

Впрочем, и Когарлыцкий не был просто паршивой овцой в начальственном стаде. К слову, его коллега, экс-глава Минтранса края Игорь Васильев, получил вполне реальный срок и по приговору суда лишился роскошного особняка. Обвиняемый в злоупотреблениях должностными полномочиями бывший зампред правительства края Андрей Мурга успел податься в бега, и пока его и с собаками найти не могут. Экс-министр спорта региона Роман Марков распределял контракты исключительно среди аффилированных с собой структур. В том же списке и бывший замминистра экономики, и министр образования. Список весьма приличный, а грехи одни — взяточничество, вымогательство, завышение смет госзаказов.

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Но, видимо, арест Золотарёва по своим возможным последствиям не идёт ни в какое сравнение с предыдущими расследованиями местного коррупционного болота. Досужие Telegram-каналы уже связали его имя с существованием некоего чиновничьего «общака», в котором уже, мол, сосредоточены колоссальные суммы в долларах. Так это или нет — вопрос к следствию. Но явно оно не ограничится обвинением во взятке в 63 миллиона. Тем более представляется, что Золотарёв может оказаться ведущей фигурой местной разветвлённой теневой экономики. Поскольку трудно предположить, что тот же министр строительства может позволить себе дерзкие вымогательства, не опираясь на чью-то мощную поддержку.

И теперь вопрос только в том, в какой мере подследственный Золотарёв решит заговорить, описывая местные схемы обогащения. И, естественно, многое зависит от того, насколько следствию будут интересны показания, касающиеся роли самого растерявшегося губернатора, к которому и перед прошлым его переизбранием было немало вопросов.

Пока Владимир Владимиров сделал свой ответный ход, как бы абстрагируясь от сонма нечестных соратников. Но останется ли он весь в белом и будет ли этот жест оценен в Москве? Учитывая, что уголовные процессы по делам глав субъектов сейчас просто напоминают конвейер.