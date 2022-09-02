Ставил на колени и пинал: новосибирячку жестоко избили на остановке Девушку жестоко избили на остановке в Новосибирске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительницу Новосибирска Анну избил незнакомый ей мужчина, когда она ждала автобус, возвращаясь поздно с работы, передает Telegram-канал «Изнанка. Женщины». По словам пострадавшей, преступник не только таскал ее за волосы и наносил удары, но и пытался раздеть.

Анна рассказала, что все произошло 1 сентября. Поздно вечером она пришла на остановку, чтобы дождаться автобуса до дома. Рядом с ней никого не было, кроме сильно пьяного мужчины, от которого пахло перегаром.

Я не особо обращала на него внимания. Краем глаза заметила, что он «парит» электронную сигарету, и он был с собакой небольшого размера, — вспоминает Анна, пытаясь описать своего обидчика.

Еще несколько минут девушка стояла в ожидании автобуса, прежде чем мужчина подошел к ней, схватил за плечи и понес за остановку. Там он оттаскал Анну за волосы, избил и отпинал.

Нанес мне несколько травм. Я просила его отойти от меня, не трогать, кричала «На помощь», меня никто не услышал. В процессе того, как он меня бил, он ставил меня на колени, держал за волосы, пытался задрать кофту, снять мой ремень, — рассказала девушка.

После неудачной попытки раздеть Анну, мужчина сбежал, оставив на остановке свою собаку. В слезах девушка поднялась с земли и залезла в первый попавшийся автобус, где попросила помочь ей добраться до отдела полиции.

Прибыв в участок, Анна собиралась написать заявление и получить направление на судебную экспертизу, чтобы снять побои и передать вещи — по словам девушки, на ее одежде остались следы крови нападавшего. Однако пострадавшую попросили прийти утром из-за отсутствия на месте участкового. Позднее в отделение приехала следователь, провела опрос и заявила Анне, что ее обидчика «будет найти невозможно, потому что город большой, а таких мужчин много».

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