Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/9469a366-e3c8-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кабардино-Балкарии 85-летний житель Нарткалы покончил с собой после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. У него во дворе росли кусты конопли.

Как сообщает РИА Новости, у Николая на участке выросло несколько кустов конопли. Соседи предупредили, что это может быть опасным и он выкорчевал их, бросив рядом с крольчатником, чтобы подкармливать животных.

Позже к пенсионеру нагрянули наркополицейские, которые изъяли лежачие стебли конопли, поместили в чёрные пакеты и опечатали. Причём упаковывали вместе со стеблями, которые непригодны для использования в качестве наркотического средства. Вес при этом получился приличный — 845,5 грамма. Против пожилого человека возбудили уголовное дело.

Как сообщает адвокат Руслан Эльмирзоков, полицейские не поверили, что конопля шла на корм кроликам, даже когда увидели, как животные едят её. Потом в доме пожилых супругов и у их сына провели обыски, но ничего запрещённого не нашли.

Супруга пенсионера рассказала, что тот долгое время ходил задумчивый, сетуя на то, что полицейские опозорили его на весь город, и говоря, что он умрёт дома, а не в тюрьме. В ночь на 17 августа он надел свой выходной костюм, а утром на следующий день жена обнаружила его тело в сарае.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области полицейские задержали 50-летнего казачьего атамана, который вместе с подельниками содержал плантации конопли. У них был изъят 981 грамм марихуаны и 236 кустов конопли, парники, удобрения для выращивания наркотиков, а также технические средства коммуникации. Все задержанные в настоящее время находятся под арестом.