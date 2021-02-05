Станцию метро в Петербурге открыли на вход и выход

https://static.news.ru/photo/465ce58c-6877-11eb-91d9-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге вновь открылись на вход и выход пассажиров.

В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров, — передаёт сообщение комитета транспорта «Фонтанка».

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 6 февраля, с 13:00 закрыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект». Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту.

До этого стало известно, что власти перекрыли центр Санкт-Петербурга. Подъезд к Невскому проспекту заблокировали снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС. Очевидцы сообщили о нескольких машинах с мигалками и автобусах на Марсовом поле.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.