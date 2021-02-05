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Станцию метро в Петербурге открыли на вход и выход

15:24, 06 февраля 2021 40
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Спустя почти два часа после закрытия вестибюли станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге вновь открылись на вход и выход пассажиров.

В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров, — передаёт сообщение комитета транспорта «Фонтанка».

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 6 февраля, с 13:00 закрыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект». Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту.

До этого стало известно, что власти перекрыли центр Санкт-Петербурга. Подъезд к Невскому проспекту заблокировали снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС. Очевидцы сообщили о нескольких машинах с мигалками и автобусах на Марсовом поле.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.

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