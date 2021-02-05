Центр города перекрыт в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга перекрыли центр города. Подъезд к Невскому проспекту заблокирован снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС.
Очевидцы сообщают о нескольких машинах с мигалками и автобусах на Марсовом поле.
Журналисты издания «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в Смольном заявили, что накануне было издано секретное распоряжение со списком дорог, которые необходимо перекрыть. В документе указана необходимость поставить спецтехнику на парковки, чтобы оперативно задействовать её для перекрытия улиц. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ранее сообщил, что силовики пришли с обысками к девяти политическим и гражданским активистам из-за митингов 23 января и перекрытия дорог.
23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который вернулся из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 3 февраля Симоновский суд Москвы заменил блогеру условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии из-за нарушения условий испытательного срока.
Как писал NEWS.ru, Навальный заявил, что не имеет жалоб на содержания в спецблоке «Матросской Тишины». Его посетили наблюдатели из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Оппозиционер находится в камере без соседей.