Навальный не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской Тишины»

https://static.news.ru/photo/3d920fec-67df-11eb-bedb-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный, осуждённый 2 февраля, не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской Тишины». Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников уточнил, что на момент визита наблюдателей Навального держали в камере без соседей.

Навальный заявил, что у него всё в порядке, жалоб на условия содержания он не имеет, — цитирует ТАСС Мельникова.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии. Его отвезли в отдел полиции города Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день прошло выездное заседание Химкинского горсуда, оппозиционера заключили под стражу на 30 суток. Он находится в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Навальный был задержан за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». 29 декабря блогера объявили в розыск.

2 февраля проходит суд, на котором Навальному могут заменить условное наказание на реальное. УФСИН просит приговорить блогера к 3,5 года лишения свободы, писал NEWS.ru.