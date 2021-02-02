УФСИН просит приговорить Навального к 3,5 годам в колонии

https://static.news.ru/photo/6c4b4fee-653a-11eb-b64a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний РФ в ходе заседания Симоновского суда в Москве по вопросу об изменении меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» попросил суд приговорить подсудимого к 3,5 годам в колонии общего режима.

Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А, приговоренного Замоскорецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев, — заявил он в зале суда.

2 февраля в здании Москгорсуда проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы, который рассматривает вопрос об изменении меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Навального попросила приобщить к материалам дела письмо из клиники Charitе́, свидетельствующее, что до 15 января Навальный находился в Германии на амбулаторном лечении.