Навальный приговорён к 3,5 годам тюремного заключения

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Симоновский суд Москвы приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условно осуждённого по уголовному делу «Ив Роше». Он отправлен в колонию общего режима.

Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению, — заявила судья Наталья Репникова.

Навальный проведёт в колонии 2,5 года, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Судья подчеркнула, что суд считает несостоятельным позицию блогера о том, что он не скрывался от ФСИН. Супруга Навального Юлия заплакала после того, как услышала вердикт суда, сам блогер выслушал приговор спокойно.

До вступления приговора в силу суд решил оставить оппозиционера под стражей.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января, его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На следующий день на выездном заседании суда в отделении полиции в Химках Навального арестовали на 30 суток. Во ФСИН заявили, что блогер отказывался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — не отмечался в полиции, когда лечился в Германии после отравления.

2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда. Навальный не признал свою вину в нарушении условий испытательного срока как условно осуждённый по делу «Ив Роше». Он заявил, что отмечался в инспекции два раза в месяц, как это предусматривают условия испытательного срока, при этом Навальный подчеркнул, что ему трижды изменяли дни, когда он должен был отмечаться. Блогер также отрицает, что указывал крайней датой своего лечения в немецкой клинике 23 сентября.

Во время заседания Навальный вступил в словесную перепалку с представителем прокуратуры. По словам политика, прокурор не имеет права произносить слово «закон», так как «олицетворяет собой беззаконие», писал NEWS.ru.