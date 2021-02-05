Станцию метро «Невский проспект» в Петербурге закрыли по требованию полиции

https://static.news.ru/photo/a7560dfa-6863-11eb-8e0a-96000091f725_660.jpg Фото: nedimonspbinf/t.me

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 6 февраля, с 13:00 закрыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект». Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту.

По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам <...>, в 13:00 вестибюли станции «Невский проспект» закроются для входа и выхода пассажиров, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что власти перекрыли центр Санкт-Петербурга. Подъезд к Невскому проспекту заблокирован снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС.

Очевидцы сообщают о нескольких машинах с мигалками и автобусах на Марсовом поле.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.