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Станцию метро «Невский проспект» в Петербурге закрыли по требованию полиции

13:03, 06 февраля 2021 62
Фото: nedimonspbinf/t.me

В центре Санкт-Петербурга в субботу, 6 февраля, с 13:00 закрыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект». Об этом сообщили представители городского комитета по транспорту.

По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам <...>, в 13:00 вестибюли станции «Невский проспект» закроются для входа и выхода пассажиров, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что власти перекрыли центр Санкт-Петербурга. Подъезд к Невскому проспекту заблокирован снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС.

Очевидцы сообщают о нескольких машинах с мигалками и автобусах на Марсовом поле.

Как ранее передавал NEWS.ru, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.

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