Стало известно о задержании мэра Троицка сотрудниками ФСБ URA.RU: мэр Троицка Виноградов задержан ФСБ по подозрению в коррупции

Фото: t.me/vinogradov_troitsk

Александр Виноградов

Информационное агентство URA.RU сообщает, что сотрудники ФСБ России задержали мэра города Троицк Александра Виноградова. По данным источников агентства, его подозревают в получении взятки, в администрации города проводятся оперативно-следственные действия. Издание уточняет, что в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области отказались от комментариев.

Согласно тексту публикации, точный период и сумма взятки озвучены не были. Как утверждают источники агентства, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, сам Виноградов на звонок от журналистов пока не ответил.

Виноградов ранее уже находился под следствием в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного весной 2021 года. Тогда о его задержании и отправке в СИЗО сообщала пресс-служба мэрии Троицка. По данным городской администрации, Виноградова подозревали в незаконной передаче прав на включение теплоснабжающего оборудования в спорной ситуации. Однако доказать вину мэра Троицка в суде не удалось. Он подал иск против Минфина РФ с требованием возместить ему причиненный ущерб, сумма которого оценивалась в 10 млн рублей.