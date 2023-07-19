Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму Mash: в районе пожара на полигоне в Крыму гремят взрывы

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что в районе пожара на полигоне в Крыму гремят взрывы. По словам местных жителей, они слышны в радиусе пяти километров. По предварительным данным, пострадавших нет.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видны густой дым и яркие вспышки, которые сопровождаются грохотом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с территорий, прилегающих к загоревшемуся полигону, планируется временная эвакуация местных жителей. По его словам, из этой зоны могут быть вывезены порядка 2 тысяч человек. Аксенов также добавил, что на месте работают оперативные службы.

По причине пожара перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Водители могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма. По словам министра, схема движения транспорта будет опубликована в ближайшее время. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.