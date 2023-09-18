Стало известно о попытке взорвать топливное хранилище «Роснефти» в Рязани Baza: беспилотник пытался атаковать хранилище с топливом «Роснефти» в Рязани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспилотник самолетного типа пытался взорвать хранилище с топливом на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Рязани, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, инцидент произошел рано утром в воскресенье, 17 сентября. Сейчас специалисты устанавливают, откуда был запущен аппарат. В Министерстве обороны информацию не комментировали.

Как пишет Baza, целью беспилотника, вероятно, был резервуар, в котором хранится несколько тысяч тонн бензина. Хранилище расположено на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Предприятие находится на южной окраине города и принадлежит «Роснефти».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате беспилотника над Москвой в районе городского округа Истра. Сбитый беспилотник рухнул в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе.

На этом фоне в столичных аэропортах был введен режим «Ковер», подразумевающий незамедлительную посадку воздушных судов или их вывод из района действия ограничений. Как следствие, в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали по меньшей мере 31 рейс. В Росавиации объяснили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.