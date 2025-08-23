Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой Губернатор Миляев: в Тульской области ликвидирован один украинский беспилотник

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Обошлось без пострадавших, повреждений зданий и инфраструктуры зафиксировано не было.

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Губернатор обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности при угрозе атаки БПЛА: избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и не проводить фото- и видеосъемку работы ПВО. По его информации, в регионе сохраняется риск атаки беспилотников.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов сообщил об отсутствии разрушений и пострадавших, поблагодарив военнослужащих за слаженные действия. На месте происшествия работали экстренные службы.

В то же время ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками в день годовщины разгрома фашистов в Курской битве. Врио губернатора Александр Хинштейн назвал это проявлением исторического беспамятства. Обломки дрона упали в северо-западном микрорайоне города, вызвав возгорание припаркованного автомобиля и повреждение окна в квартире.