Стало известно о массовом отравлении продуктами в российском городе В Екатеринбурге 18 человек отравились продуктами из магазинов сети «Жизньмарт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 18 человек пожаловались на острые кишечные инфекции после употребления продукции, приобретенной в сети магазинов «Жизньмарт», сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области на своем сайте. Отмечается, что у людей обнаружили сальмонеллы, ротавирус и норовирус.

Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора в г. Екатеринбурге проводят эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания. В ходе расследований для установления источника инфекции и факторов ее передачи проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров, — сказано в сообщении.

В то же время в пресс-службе сети «Жизньмарт» заявили изданию «Коммерсант-Урал», что сразу же сняли с продажи всю продукцию, которую ели посетители. Также были остановлены отгрузки от производителей данной продукции. В настоящее время компания проводит внутреннее расследование. В свою очередь прокуратура Екатеринбурга в своем Telegram-канале сообщила, что взяла на контроль установление обстоятельств массового заболевания.

Ранее управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщало, что ситуация по заболеваемости корью в регионе оценивается как неблагополучная. Отмечается, что с прошлого года заболеваемость выросла в 3,2 раза.