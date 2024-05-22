Роспотребнадзор оценил ситуацию по кори в российском регионе Роспотребнадзор назвал неблагополучной ситуацию по кори в Челябинской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная, сообщило на своем сайте управление Роспотребнадзора в регионе. Отмечается, что с прошлого года заболеваемость выросла в 3,2 раза.

За четыре месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза. Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области, 60% — в областном центре, — сказано в сообщении.

На сайте указано, что специалисты зарегистрировали случаи завоза кори в Челябинск из Таиланда. Прежде всего заболеванию подвержены ранее непривитые, в частности дети и не переносившие болезнь в детском возрасте взрослые.

При этом в ведомстве добавили, что напряженная ситуация по кори сложилась не только в Челябинской области, но и в ряде регионов, которые относятся к курортным. На этом фоне всем непривитым жителям, которые собираются провести там отдых, порекомендовали вакцинироваться не менее чем за две недели до отъезда.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлено 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Отмечалось, что этот штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности инфекции.