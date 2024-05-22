Роспотребнадзор выявил в РФ новый вариант коронавируса «Ведомости»: в России выявлен коронавирус новой линии FLiRT

Фото: Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

Представитель пресс-службы Роспотребнадзора сообщил газете «Ведомости», что в России выявлено 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Источник издания подчеркнул, что этот штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности инфекции.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что, по данным международной системы геномониторинга GISAID, с 22 апреля в мире зафиксирован рост новой линии коронавируса KP.2, принадлежащей семейству «омикрон».

По информации ведомства, в США заболеваемость этим видом ковида составляет 11%, в Великобритании — 21%. В других странах мира тенденция переменна. Известно, что КР.2 менее заразен и инфекционен, чем предыдущий штамм. Однако он может стать доминирующей линией во всем мире.

В западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом. Как утверждают ученые, эти мутировавшие от «омикрона» штаммы не повлекут за собой увеличение числа госпитализаций или тяжелого течения болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточняет, штаммы FLiRT зафиксированы в США и еще в 14 странах Европы и в Израиле.

Новый вариант коронавируса группы FLiRT при распространении может привести к всплеску заболеваемости по всему миру, заявлял иммунолог Николай Крючков. По его мнению, сначала болезнь может проявить себя в США и Европе. Иммунолог также обратил внимание, что показатели патогенности и летальности практически не изменились с 2021 года, так как болезнь достигла биологического потолка.

Компания AstraZeneca сообщала о положительных результатах исследования нового препарата против коронавируса, предназначенного для пациентов с нарушением работы иммунной системы, которые тяжелее переносят заболевание, несмотря на полный курс вакцинации.