Иммунолог предупредил о всплеске заболеваемости новым типом коронавируса Иммунолог Крючков: новый тип коронавируса может привести к всплеску заболевания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый вариант коронавируса группы FLiRT при распространении может привести к всплеску заболеваемости по всему миру, заявил в беседе с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его мнению, сначала болезнь может проявить себя в США и Европе.

Эволюция коронавируса продолжается, и, если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри «омикрон»-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию, — уточнил Крючков.

Иммунолог также обратил внимание, что показатели патогенности и летальности практически не изменились с 2021 года, так как болезнь достигла биологического потолка. Врач допустил, что после всплеска заболевания за океаном и в Европе рост числа пациентов с коронавирусом зафиксируют в России, но эти коэффициенты не будут масштабными.

Иммунолог доктор медицинских наук Михаил Костинов ранее высказал предположение, что опасная гемолитическая стрептококковая инфекция, которая распространилась на территории в Японии, может быть вызвана постковидным ослаблением организма. По его мнению, эта болезнь не станет разноситься по миру как пандемия, но имеет риск заражения при близком контакте.