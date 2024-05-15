Иммунолог раскрыл подробности смертельной болезни, накрывшей Японию Иммунолог Костинов: стрептококк в Японии распространился из-за COVID-19

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Смертельно опасная гемолитическая стрептококковая инфекция, распространившаяся в Японии, могла быть вызвана постковидным ослаблением организма, считает врач-иммунолог доктор медицинских наук Михаил Костинов. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что заболевание вряд ли будет носить пандемический характер, так как передается при близком контакте.

Стрептококк — это внутренний патоген, и он мог развиться на фоне постковидного ослабления организма. Нельзя сказать, что он будет носить пандемический характер, он передается только через очень близкий контакт, — пояснил врач.

По его словам, в этом нет ничего страшного. При этом иммунолог предупредил, что из-за постковидного синдрома в будущем могут начать проявляться и другие заболевания. Костинов отметил, что после перенесенной коронавирусной инфекции серьезно страдает иммунная система. То, насколько сильный вред будет нанесен организму, зависит от многих факторов, в том числе от возраста и наличия хронических заболеваний, добавил Костинов.

Ранее стало известно, что рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией зафиксировали в Японии. В период с 1 января по 5 мая в стране зарегистрировали 801 случай заражения, что в 2,76 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Врачи установили, что после ослабления коронавирусных ограничений также выросло число заражений фарингитом, который вызван тем же типом бактерий.