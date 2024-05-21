Стали известны результаты исследования нового средства от коронавируса AstraZeneca представила препарат от COVID для людей с ослабленным иммунитетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания AstraZeneca сообщила о положительных результатах исследования нового препарата против коронавируса, предназначенного для пациентов с нарушением работы иммунной системы, которые тяжелее переносят заболевание, несмотря на полный курс вакцинации. Как сказано в пресс-релизе, пришедшем в редакцию NEWS.ru, в ходе исследования препарат хорошо переносился испытуемыми.

Новый препарат компании «АстраЗенека» на основе моноклональных антител для профилактики коронавирусной инфекции обеспечивает статистически значимое снижение заболеваемости с клиническими проявлениями по сравнению с препаратами контроля у иммунокомпрометированных пациентов, — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что к иммунокомпрометированным пациентам относятся пациенты с гемобластозами, пациенты, перенесшие трансплантацию органов или костного мозга, пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, пациенты, получавшие антиклеточную терапию, и пациенты, получающие другие иммуносупрессивные препараты. Хотя иммунокомпрометированные лица составляют всего 4% населения, на их долю приходится около 25% случаев госпитализаций и смерти в связи с COVID-19, даже после многократной вакцинации от COVID.

До этого на слушании в Высоком суде Лондона AstraZeneca была вынуждена впервые признать, что ее вакцина от коронавируса может вызывать серьезный и редкий побочный эффект. Речь идет о тромбозе с синдромом тромбоцитопении. Суд рассматривает коллективный иск от 51 человека о серьезном вреде или смертях пациентов после применения вакцины этой компании. Сумма ущерба оценивается примерно в $125 млн.