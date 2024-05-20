Ученые спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 FT: штаммы FLiRT могут вызвать всплеск заболеваемости COVID-19

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В западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом, сообщает газета Financial Times (FT). Как утверждают ученые, эти мутировавшие от омикрона штаммы не повлекут за собой увеличение числа госпитализаций или тяжелого течения болезни.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за две недели до 11 мая КР.2 выявлен в 28,2% случаев. При этом в начале марта — всего в 3,8%. Вторым по распространению стал штамм КР.1 — 7,6%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уточняет, штаммы FLiRT зафиксированы также в 14 странах Европы и в Израиле.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией информировали, что темпы заболеваемости COVID-19 в России в последнюю неделю апреля снизились на 5,7%. Там отметили, что на 100 тысяч человек показатель составил 10,4. При этом в 30 российских субъектах наблюдается увеличение заболеваемости.

До этого на слушании в Высоком суде Лондона международная биофармацевтическая компания AstraZeneca была вынуждена впервые признать, что ее вакцина от коронавируса может вызывать серьезный и редкий побочный эффект. Речь идет о тромбозе с синдромом тромбоцитопении. Суд рассматривает коллективный иск от 51 человека о серьезном вреде или смертях пациентов после применения вакцины этой компании. Сумма ущерба оценивается примерно в $125 млн.