Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 18:31

Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине

В ВСУ мобилизовали около 140 тысяч внутренне перемещенных лиц

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Правительство Украины с 2022 года мобилизовало примерно 140 тысяч человек, которые имели статус внутренне перемещенных лиц, сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в комментарии ТАСС. По имеющейся информации, они были эвакуированы из районов, прилегающих к зонам боевых действий.

По нашим данным, с 2022 года по настоящее время мобилизовано около 140 тысяч человек. Это из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на территории Харьковской, Сумской областей, а также из подконтрольных Киеву частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об усилении сопротивления со стороны населения Украины в ответ на насильственную мобилизацию, которое сопровождается ростом числа конфликтов с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Украинцы подвергают критике действия правительства и ВСУ.

Кроме того, в Steigan отметили, что мобилизация в умах украинских граждан равняется смертному приговору. При этом власти страны не справляются с призывной кампанией, уверены журналисты.

Украина
ВСУ
мобилизации
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале самосвал выехал под поезд
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
В российском городе вспыхнули массовые беспорядки с участием мигрантов
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.