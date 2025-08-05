Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине В ВСУ мобилизовали около 140 тысяч внутренне перемещенных лиц

Правительство Украины с 2022 года мобилизовало примерно 140 тысяч человек, которые имели статус внутренне перемещенных лиц, сообщили в управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в комментарии ТАСС. По имеющейся информации, они были эвакуированы из районов, прилегающих к зонам боевых действий.

По нашим данным, с 2022 года по настоящее время мобилизовано около 140 тысяч человек. Это из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на территории Харьковской, Сумской областей, а также из подконтрольных Киеву частей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об усилении сопротивления со стороны населения Украины в ответ на насильственную мобилизацию, которое сопровождается ростом числа конфликтов с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Украинцы подвергают критике действия правительства и ВСУ.

Кроме того, в Steigan отметили, что мобилизация в умах украинских граждан равняется смертному приговору. При этом власти страны не справляются с призывной кампанией, уверены журналисты.