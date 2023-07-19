Стало известно о крупном наступлении ВСУ с танками Leopard и БМП Bradley «РВ»: ВСУ предприняли очередную попытку наступления на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали очередное крупное наступление в районе Орехова на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Противник бросил в бой западную бронетехнику, в частности, немецкие танки Leopard и американские БМП M2 Bradley. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

«Военкоры Русской весны» отмечают, что основная фаза наступательной операции началась после интенсивной артиллерийской подготовки. ВСУ выдвинулись на участке линии соприкосновения у Работино и Вербового, что к югу от Орехова, рассчитывая прорвать российскую оборону на участке между расположениями 291-го и 70-го полков ВС РФ.

Российские военные смогли вовремя заметить активизацию противника при помощи беспилотников. Сейчас по штурмовой группировке ВСУ наносятся удары.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в комментарии NEWS.ru, что украинские военные несут самые большие потери на Запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы России обладают всеми средствами для отражения танкового наступления ВСУ, которое началось в районе населенного пункта Работино. Аналитик добавил, что ВСУ были вынуждены сократить количество западной техники на данном направлении.