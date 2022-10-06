Служба безопасности Украины запрашивала у бывшего генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова информацию о том, выдержит ли она затопление, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала. Он отметил, что экс-руководитель станции сам признал данный факт во время допроса.
Был прямой вопрос. Мурашов сам это признал во время допроса, — сказал Рогов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что силы специальных операций ВСУ при участии британских специалистов тренируются для захвата ЗАЭС. По его словам, в учениях принимают участие слаженные группы численностью от 100 до 110 человек. Он пояснил, что маневры проходят выше по течению Днепрогэс, в том числе в районе населенного пункта Вольноандреевка. Они проводятся с использованием ударных беспилотников Bayraktar TB-2.
Также Рогов рассказал, что украинские власти собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на нескольких ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением ЗАЭС. По его словам, украинские спецслужбы могут готовить провокации на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днепрогэс в Запорожье.