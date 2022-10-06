ВГА Запорожья: Британия готовит спецназ ВСУ к захвату ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов: Британия готовит спецназ ВСУ к захвату ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Силы специальных операций ВСУ при участии британских специалистов тренируются для захвата Запорожской АЭС, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в учениях принимают участие слаженные группы численностью от 100 до 110 человек.

Постоянно проходят учения и боевое слаживание <...> Сил специальных операций ВСУ в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь идет про Запорожскую АЭС, тут сомнений нет, — сказал он.

По словам Рогова, учения проходят выше по течению ДнепроГЭС, в том числе в районе населенного пункта Вольноандреевка, и проводятся с использованием ударных беспилотников Bayraktar TB-2. Он предположил, что пристрелка к территориям вокруг Энергодара, в частности к селам Ивановка и Балка, является составляющей отработки форсирования Днепра и высадки десанта. Также, по его данным, для проведения операции подготовлено несколько десятков самоходных понтонных переправ, скорость которых может достигать 20 км/ч.

С их стороны идет системная и хорошо слаженная работа, результаты которой мы, боюсь, можем увидеть в ближайшем будущем, — заключил Рогов.

Ранее он сообщил, что украинские власти собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на нескольких ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением ЗАЭС. По его словам, украинские спецслужбы могут готовить провокации на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и ДнепроГЭС в Запорожье.