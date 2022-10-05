В Запорожье предупредили о провокациях Украины на ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев готовит провокацию с затоплением ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция, в городе Энергодар

Украинские власти собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на нескольких ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением ЗАЭС, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские спецслужбы могут готовить провокации на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днепрогэс непосредственно в Запорожье.

Это наводит на мысли, что готовятся провокации, связанные с обрушением Днепрогэс или открытием шлюза, — отметил Рогов.

Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию и все примыкающие к ней объекты в федеральную собственность России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он начал действовать с 5 октября.

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября был временно введен комендантский час c 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в этот промежуток времени запретили. Такое решение принято в целях безопасности.