В Энергодаре ввели комендантский час В Энергодаре Запорожской области временно ввели комендантский час с 20:00 до 06:00

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября временно вводится комендантский час c 20:00 до 06:00, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Перемещение по городу в этот промежуток времени будет запрещено. Уточняется, что такое решение принято в целях безопасности.

С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено, — говорится в сообщении.

Также на период комендантского часа будет запрещена работа круглосуточных магазинов. При этом работникам дежурных смен АЭС и ТЭС при передвижении по городу в это время необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Отмечалось, что никакой угрозы нет. О взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.