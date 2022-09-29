В Энергодаре опровергли информацию о возгорании второго энергоблока ЗАЭС ВГА Энергодара: второму энергоблоку Запорожской АЭС ничего не угрожает

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС, Украина

В военно-гражданской администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС. Отмечается, что никакой угрозы нет, передает ТАСС. Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС. По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.

Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет, — говорится в сообщении.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала сообщил, что украинский беспилотник сброшен на территорию Запорожской АЭС. По его словам, реактору ничего не угрожает.

Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы, — сказал Балицкий.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ сообщали о двух взрывах возле канала, по которому поступает вода для охлаждения реактора ЗАЭС. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на станции было выбито несколько окон. По данным агентства, третий взрыв произошел утром 28 сентября в 50 метрах от ограждения по периметру станции.