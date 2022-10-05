Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию и все примыкающие к ней объекты в федеральную собственность России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он начал действовать с 5 октября.

Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности, — говорится в документе.

АЭС была отключена от украинской электросети в начале сентября. Работа последнего действующего реактора на станции была остановлена 11 сентября для его охлаждения и проведения ремонтных работ.

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября был временно введен комендантский час c 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в этот промежуток времени запретили. Такое решение принято в целях безопасности.

Ранее в администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Отмечалось, что никакой угрозы нет. О взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии. По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.