Стало известно о последствиях крушения Су-24 в Волгоградской области ТАСС: после крушения Су-24 в Волгоградской области жертв и разрушений нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертв в результате крушения Су-24 в Калачевском районе Волгоградской области нет, сообщил ТАСС представитель администрации муниципалитета. Там также отметили, что никаких повреждений на земле не зафиксировано.

Жертв и разрушений нет, — сообщили в районной администрации.

Telegram-канал Baza сообщил ранее, что Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. По данным канала, военный самолет упал в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Лошки. Канал отметил, что на борту находились два члена экипажа. Причины крушения выясняются. На место выехали спасательные службы.

Министерство обороны России подтвердило крушение бомбардировщика. Падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.