Американец Гарри Эрнест Митчелл, покончивший с собой в центре временного содержания в Краснодарском крае, приехал в страну ради Сочи, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его информации, в России мужчина был привлечен к уголовной ответственности за контрабанду валюты.
Помимо уголовки в России американец успел заработать административки за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Уточняется, что гражданин США прилетел в страну из штата Айова.
На родине мужчина работал сантехником и проживал вместе с супругой. В июле он прибыл в московский аэропорт Внуково, оттуда добрался до Сочи и заселился в отель «Ривьера».
Иностранец всем рассказывал, что приехал посмотреть Россию. Но во время нахождения в стране ни с кем толком не познакомился, пишет канал.
Американец был задержан 17 ноября в аэропорту при попытке улететь в Абхазию с просроченной медицинской страховкой. По решению суда его поместили в центр временного содержания в Гулькевичском районе. Он находился там в одной камере с украинцем и казахом.
Ранее сообщалось, что американец умер в центре для нелегальных мигрантов за день до депортации. Перед этим суд оштрафовал его на три тысячи рублей и постановил выдворить из России.