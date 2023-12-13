Стали известны подробности о покончившем с собой американце на Кубани Kub Mash: покончивший с собой американец Митчелл был судим в РФ за контрабанду

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Американец Гарри Эрнест Митчелл, покончивший с собой в центре временного содержания в Краснодарском крае, приехал в страну ради Сочи, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его информации, в России мужчина был привлечен к уголовной ответственности за контрабанду валюты.

Помимо уголовки в России американец успел заработать административки за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Уточняется, что гражданин США прилетел в страну из штата Айова.

На родине мужчина работал сантехником и проживал вместе с супругой. В июле он прибыл в московский аэропорт Внуково, оттуда добрался до Сочи и заселился в отель «Ривьера».

Иностранец всем рассказывал, что приехал посмотреть Россию. Но во время нахождения в стране ни с кем толком не познакомился, пишет канал.

Американец был задержан 17 ноября в аэропорту при попытке улететь в Абхазию с просроченной медицинской страховкой. По решению суда его поместили в центр временного содержания в Гулькевичском районе. Он находился там в одной камере с украинцем и казахом.

Ранее сообщалось, что американец умер в центре для нелегальных мигрантов за день до депортации. Перед этим суд оштрафовал его на три тысячи рублей и постановил выдворить из России.