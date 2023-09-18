Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Парголово Свидетельница стрельбы в Парголово: конфликт начался из-за приставаний к женщине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, пострадавший в результате стрельбы в поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга, вступился за женщину, к которой приставала компания мужчин, рассказала «360» свидетельница происшествия. По словам девушки, конфликт начался после того, как группа мужчин пристала к работнице местного магазина.

Очевидица инцидента отметила, что, когда за женщину вступился молодой человек, внимание агрессоров переключилось на него. Они произвели несколько выстрелов в местного жителя, затем скрылись с места происшествия на автомобиле каршеринга, что было зафиксировано камерой наблюдения.

Увидела, как толпа бежит за машиной, и человека, который падает на колени и истекает кровью. Полиция приехала через пять-семь минут. Молодой человек выбежал с аптечкой, очень много находящихся рядом людей помогали. Пострадавший потерял сознание, потом очнулся, — рассказала девушка.

По ее словам, пострадавший молодой человек живет в соседнем доме.

Стрельба на Тихоокеанской улице в муниципальном образовании Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга произошла в ночь на 18 сентября. Полицейским удалось задержать злоумышленников в машине каршеринга Volkswagen Polo в Василеостровском районе города.