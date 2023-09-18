В Петербурге поймали устроившего стрельбу в Парголово злоумышленника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге на Васильевском острове полицейские задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого находился мужчина, подозреваемый в стрельбе, пишет «Дорожный инспектор». Инцидент произошел в Парголово на Тихоокеанской улице.

В ходе конфликта неизвестный выстрелил в человека и скрылся с места происшествия. Информация об этом поступила в полицию. Был объявлен план «Перехват».

Машина с подозреваемым была остановлена у дома № 30 на 1-й линии В. О. Водитель был задержан. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух.

За рулем оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался, его водительские права были просрочены.

До этого сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в барбершопе, расположенном в центре Москвы. Происшествие произошло на Никольской улице, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы стрелявшего.