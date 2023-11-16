Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом в Приморье Водитель опрокинувшегося в Приморье школьного автобуса обвинил в аварии гололед

Фото: t.me/prosecutor_pk

Причиной ДТП на дороге в Приморском крае, в результате которого опрокинулся школьный автобус, стал сильный гололед, рассказал в эфире «360» водитель, перевозивший детей. Мужчина пожаловался, что трассу на этом участке не обработали реагентами.

Авария произошла из-за гололеда. Люди, которые останавливались и выходили из машин, начинали падать. Я давно не видел такого катка, хотя по этому маршруту я пять лет катаюсь. Дорожные службы вовремя не обработали трассу, — объяснил водитель.

Он добавил, что плохая очистка дороги является многолетней проблемой. В этот раз автобус сильно повело на льду. Мужчине практически удалось остановиться, но лед был даже на обочине, поэтому машина начала скользить вниз, после чего плавно завалилась на бок. В результате двери заклинило, и водителю пришлось разбить заднее стекло.

Была паника, дети начали плакать. <...> Детей вытащил, как мог успокоил. Позвонил замдиректора по безопасности, прислали еще два автобуса наших. Те тоже еле остановились, потому что там тащит, — рассказал водитель.

Он уточнил, что в автобусе было 15 детей, еще нескольких он должен был забрать в следующем населенном пункте. По словам мужчины, у одной девочки в результате аварии повреждена ключица, у другой диагностировали растяжение шейных позвонков, остальные дети отделались ушибами и синяками. К месту происшествия приехали две машины скорой помощи, которые забрали пострадавших школьников в больницу на обследование. Водитель добавил, что следователи пообещали провести проверку работы дорожных служб.

Ранее представитель Минздрава Приморского края сообщил, что в ДТП с автобусом пострадали восемь детей. По его словам, шестеро из них госпитализированы.