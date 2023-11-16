Опубликовано видео с перевернувшимся автобусом с детьми в Приморье

Фото: Прокуратура Приморского края

В Сети появилось видео с перевернувшимся автобусом с детьми в Приморском крае. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Amur Mash, виден лежащий на обочине желтый микроавтобус. По данным канала, что водитель не смог удержать машину на трассе из-за гололеда.

Ранее представитель Минздрава Приморского края сообщил, что в ДТП с автобусом пострадали восемь детей. По его словам, шестеро из них госпитализированы.

До этого в Москве иномарка сбила трехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. 37-летний водитель автомобиля Mazda наехал на ребенка, когда она вместе с матерью переходила дорогу. Пострадавшую доставили в больницу. Кроме того, женщина и ее восьмилетняя дочь получили травмы в результате дорожной аварии с участием мотоцикла в центре Ялты. Пострадавшие перебегали дорогу в неположенном месте.

Позднее три ребенка и двое взрослых стали жертвами ДТП с участием военного КамАЗа в Крыму. Грузовик лоб в лоб столкнулся с иномаркой, в которой находилась 35-летняя учительница одной из красноперекопских школ с тремя своими детьми — девочками трех, шести и восьми лет. Вместе с ними также ехала 20-летняя педагог местного Центра детского и юношеского творчества. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.