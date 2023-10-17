Мотоциклист сбил мать с ребенком, перебегавших дорогу в Ялте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина и ее восьмилетняя дочь получили травмы в результате ДТП с участием мотоцикла в центре Ялты, сообщает пресс-служба Крымского управления МВД. По данным ведомства, пострадавшие перебегали дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла Honda X-ADV, двигаясь по дороге с односторонним движением, по крайней левой полосе, совершил наезд на пешеходов: 49-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь, внезапно вышедших на проезжую часть в неустановленном месте из-за автомобиля, — говорится в сообщении.

Мать и дочь получили травмы, их госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что восемь несовершеннолетних и двое взрослых пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области. Они находились в микроавтобусе Peugeot Boxer, когда в него врезалась легковушка Opel Corsa. По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением.

До этого в Новосибирске фура на большой скорости сбила двух человек, переходивших дорогу на регулируемом переходе. Один пешеход погиб на месте, второго госпитализировали. При этом сам водитель фуры утверждает, что ехал на разрешающий сигнал светофора.