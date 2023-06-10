Стали известны итоги крупномасштабной атаки ВСУ WarGonzo: ВС РФ отбили очередную массированную атаку ВСУ в Запорожской области

Фото: Фото: МО Украины

Войска Российской Федерации успешно отразили крупномасштабное наступление украинских военных в Запорожской области на участке между Ореховом и Работино, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo. По его словам, на месте боевых столкновений осталось большое количество обгоревшей бронетехники ВСУ.

Бои продолжаются, но полчаса назад наши войска отбили очередную массированную атаку на участке Орехов — Работино. На месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники. Враг не смог вклиниться в нашу оборону, и отошел на перегруппировку. Защитники Запорожья готовятся к новым активным действиями со стороны врага. Ночь еще не закончилась, — написал Пегов.

В сообщении также упоминается, что в ходе неудачной атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены уничтожить один из своих танков во время отступления.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что стратегических резервов Вооруженных сил Украины хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. По его словам, Украина задействовала 30% всех имеющихся резервов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Специалист подчеркнул, что в случае, если Украина в ближайшие несколько дней не добьется результата, то украинские военные перейдут к «глухой обороне».