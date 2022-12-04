Стала известна причина массовой гибели тюленей в Дагестане Основная версия гибели краснокнижных тюленей в Дагестане связана с природными факторами

Основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами, сообщило Минприроды Дагестана в Telegram. Отмечается, что состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19. Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами, — указано в сообщении.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария Flipper в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Директора и сотрудников дельфинария за этим занятием застали очевидцы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».